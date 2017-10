Na šoli policisti, reševalci, vojaki…

8.10.2017 | 18:15

Šmarjeta - Na Osnovni šoli Šmarjeta so petkov dan s posebnimi vsebinami zasnovali zanimivo. Tehniški dan so v mesecu požarne varnosti namenili dnevu varnosti - uprizorili so požarno vajo, v nadaljevanju pa je potekalo delo po postajah, kjer so učencem svoje poslanstvo predstavile različne organizacije in društva.

Kako je na poli potekal tehniški dan, je povedal Andrej Kovačič. Šolo so obiskali policisti Policijske uprave Novo mesto, ki so predstavili svojo opremo. Prišli so člani iz Enote reševalnih psov K-9 iz Novega mesta, pa potapljači iz Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, reševalci Nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Novo mesto ter Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Šmarješke Toplice in vojaki iz Vojašnice Frana Uršiča Novo mesto.

A niti še niso dobro začeli z vsemi dejavnostmi, že se je oglasila sirena za požar. »Takoj je bilo potrebno prekiniti tehniški dan in evakuirati učence, učitelje in zaščititi vredne predmete iz prostorov, ravnateljica šole pa je o nesreči nemudoma obvestila Center za obveščanje na številko 112,« pripoveduje Kovačič. A k so bili vsi na zbirnem mestu in so se prešteli, so ugotovili, da štirje učenci manjkajo! O tem so takoj obvestili reševalce, ki so že bili na mestu nesreče, in tudi gasilce prostovoljnih gasilskih društev Bela Cerkev, Orešje, Šmarjeta in Zbure.

Hitro so prispeli na pomoč. Vodja intervencije Milan Pajk je po predaji stanja ugotovil, da štiri osebe res osebe manjkajo. Tako je ukazal iskanje pogrešanih oseb, pomagali so celo reševalci s psi, zaradi možnosti zadušitve ali zastrupitve s plini -do požara je namreč prišlo v kemijski učilnici - pa je Pajk poklical na pomoč še dodatne ekipe. Seveda se je vse srečno izteklo, saj je šlo le za požarno vajo, ki jo na šoli izvedejo vsako leto v mesecu požarne varnosti.

Tako so šolarjem prikazali gasilsko reševanje, reševanje s psi, oživljanje, poškodovanja na evakuaciji, poškodbo hrbtenice in reševanje iz ognjene stavbe. Otroci so si v delavnicah ogledali opremo vseh sodelujočih ter se tudi sami preizkusili v pomoči soljudem. Ta znanja so nedvomno zelo pomembna, saj nesreča nikoli ne počiva, še bolje pa bo, če jih bodo vsako leto obnavljali le na vaji.

L. Markelj, foto: A. Kovačič

Galerija