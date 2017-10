Streljal na moškega in pobegnil, a so ga policisti že prijeli

8.10.2017 | 19:50

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Danes okoli pete popoldne naj bi se v gozdu na območju Stopič dogajala prava kriminalka, vpletena naj bi bila dva moška, pri čemer naj bi eden ustrelil drugega, so poročali mediji.

"Zaenkrat je znano, da sta bili v dogodku udeleženi dve osebi. Moški naj bi s strelnim orožjem poškodoval drugega moškega in pobegnil. Žrtev so odpeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti. Storilca so policisti pravkar izsledili in prijeli. Več bomo lahko povedali v prihodnjih dneh," je za Dolenjski list okoli 19.30 povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A.

Komentarji (5)

novejši najprej Komentarji (5) 1h nazaj Oceni Stopičan A ni u stopičama eno romsko naselje ? 50m nazaj Oceni Brajdimir A so bili spet naši!? 49m nazaj Oceni nande Bumbar to bi ti mogu vedet, saj si od tam. Kaj nas sprašuješ? 44m nazaj Oceni Chuk tatamata A kdo kaj več ve o tem? Kdo so bili akterji te kriminalke? 41m nazaj Oceni Brajdimir Brate nande, a so bili tvoji na vežbah? Preglej samo prijavljene komentatorje