Voda zalila šolo na Prevolah

9.10.2017 | 07:00

Davi ob pol sedmih je zaradi okvare vodovodne inštalacije voda zalila prostore OŠ Prevole pri Hinjah. Podrobnosti še niso znane.

Sinoči ob 22.06 uri je v naselju Kerinov Grm v občini Krško na dveh lokacijah gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 11. in 13. uro na območju TP Podgorje okrog izvod Okrog ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Veliki Trn izvod Lomno.

M. K.