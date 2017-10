Po suhokranjcu še pločnik in cesta

9.10.2017 | 09:00

Med Seli in Podturnom bodo po gradnji suhokranjskega vodovoda uredili okoli 840 metrov pločnika in ceste. Za pločnik od Podturna proti Griču in od Podturna proti Obrhu pa imajo na občini potrjeno projektno nalogo. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Topliška občina je pretekli teden začela tudi dela na suhokranjskem vodovodu v Podturnu in neposredni okolici. Ta tečejo v treh etapah, in sicer od Podturna proti Griču, proti Selom in proti Obrhu, slednja bodo na vrsto prišla prihodnje leto. Ob gradnji suhokranjskega vodovoda pa postaja resničnost tudi prepotreben pločnik od Sel do Podturna.

Pod njim bodo umeščene tudi inštalacije javne razsvetljave, del meteorne kanalizacije in kanalizacijske cevi za bodočo poselitev Novih Sel, hkrati pa bo Direkcija RS za ceste za pol metra razširila in preplastila še cesto, ob kateri bo občina postavila tudi obojestransko avtobusno postajališče, kar bo skupaj s pločnikom pomembno prispevalo k varnosti šolskih otrok in drugih udeležencev v prometu. »Celotna naložba v pločnik in cesto je ocenjena na okoli 780 tisoč evrov, od tega bo več kot 80 tisočakov prispevala občina, država pa bo uredila še most in propust v Podturnu,« je povedal direktor topliške občinske uprave Rado Javornik.

Kot je pojasnil župan Jože Muhič, imajo za vodovod pridobljene vse služnosti, v večini pa tudi podpisane pogodbe z lastniki zemljišč za umestitev pločnika, z nekaterimi so tik pred zaključkom dogovorov in ne pričakujejo večjih težav. »Pri tem sledimo utečeni praksi, da naj bi lastniki, ki imajo veliko zemlje in tangirajo na gradnjo pločnikov in širitev cest, brezplačno odstopili do 50 m2 stavbnega ali do 150 m2 kmetijskega zemljišča, če je sestavni del večje parcele, preostalo pa bi odkupili po ceni, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec,« je dejal župan in dodal, da bi bil brez te pripravljenosti občanov, da brezplačno podelijo služnost in prispevajo tudi delček zemljišč, razvoj občine bistveno bolj okrnjen, zato so jim hvaležni tako na občini pa tudi drugi občani.

Pri načrtovanju pločnika so po besedah Muhiča upoštevali vse želje in potrebe kmetov in lastnikov zemljišč po uvozih na njive in travnike, prav tako pa so veliko pozornost namenili tudi poplavni varnosti, na kar so v preteklosti opozarjali tamkajšnji prebivalci. Ob večjih padavinah namreč poplavljata potoka Črmošnjičica in Radeščica, odvečna voda pa se razliva tudi čez cesto, tako da je ta večkrat zaprta. Predmet pogajanj in usklajevanj med stroko in poznavalci na terenu pa je bil zavoljo poplavljanja tudi pločnik na že omenjenem mostičku v Podturnu. »Načrtujemo, da bo občina gradnjo pločnika in država rekonstrukcijo ceste začela, ko bo položen vodovod, seveda ob pogoju, da bomo dobili zemljišča,« je pridal župan.

Gradnja suhokranjskega vodovoda, ki je tudi v topliški občini osrednja naložba letošnjega in prihodnjega leta, sledi terminskemu planu. Zdaj so nekje čez polovico, s tem, da so se najprej lotili najbolj zahtevnih delov, tako da bo avgusta prihodnje leto, ko se izteče rok za zaključek del, fizično tudi dokončan. »Žal pa nam je v preteklih tednih nekoliko zagodlo vreme in nam onemogočilo, da bi asfaltirali nekatere odseke, denimo v Soteski. Dobili smo kar nekaj klicev in pisem jeznih občanov. To bomo uredili v najkrajšem možnem času,« je še obljubil župan Jože Muhič.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 5. oktobra 2017.

M. Žnidaršič