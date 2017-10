Občudovali so lepote dolenjskega Krasa in obujali spomine na Lojzeta Slaka

Novo mesto, Krško, Ljubljana - Tradicionalni, letos že osemindvajseti, Veleizlet z zavarovalnico Savo in Mojco, ki ga ob Tednu otroka pripravlja in izvaja DPM Mojca, je tudi letos razveselil sto otrok iz 16 osnovnih šol dolenjskih občin.

Najprej so se otroci čudili poostreni varnosti ob vstopu v kompleks Nuklearne elektrarne Krško, nato pa še velikosti jedrskega reaktorja. Sledil je ogled Sveta energije, kjer so otroci opazovali lastnosti in značilnosti elektrike in se pozabavali z različnimi poskusi. V Kostanjeviški jami so videli vse mojstrovine dolenjskega Krasa. Avtobus se je nato ustavil pri Šentviški cerkvi v Ljubljani, kjer sta jih pričakali vdova in sestra slavnega dolenjskega glasbenika Lojzeta Slaka. Harmonikar Zdenko je na njegov grob položil cvetje, prižgali so svečko in spontano zapeli Slakovo vižo V dolini tihi. Kasneje so si otroci v ljubljanskem Koloseju ogledali še mladinski film Košarkar naj bo dolenjskega režiserja Borisa Petkoviča ter se polni lepih vtisov vrnili domov.

S. G., Foto: DPM Mojca

