S skupnimi močmi do nove poslovilne kapele

9.10.2017 | 11:30

Nov poslovnilni objekt, zadaj pa prostor za nov del pokopališča

Gorenje Gradišče - Včeraj so po maši v cerkvici sv. Kozma in Damjana slovesno predali namenu novo poslovilno kapelo, ki so jo krajani skupaj s šentjernejsko občino v letu dni postavili pri pokopališču. Zadovoljstvo je bilo veliko, saj so krajani tak objekt potrebovali in želeli že vrsto let. Vežica ob pokopališču - projektant je bil Matjaž Judež - zdaj pomeni konec prevozov pokojnikov iz Šentjerneja, kjer so koristili tamkajšnjo mrliško vežico, na pokop v domači kraj.

Trak nove pridobitve so prerezali (od leve proti desni): član gradbenega odbora Jože Kalin, župan Radko Luzar, mizar Dejan Rangus in Jože Grgovič.

Kot je na otvoritvi povedal pobudnik izgradnje vežice in predsednik gradbenega odbora Jože Grgovič, gre za pomembno pridobitev za okrog 2200 prebivalcev enajstih vasi in dveh zaselkov, zato so hvaležni občini in županu Radku Luzarju, da so prisluhnili njihovim željam in potrebam. Združili so moči in dokazali, da je v slogi moč. Poleg kapele je urejen prostor tudi za nov del pokopališča, kjer bodo mogoči klasični in žarni pokopi ter raztros.

Blagoslov g. Antona Trpina, stene vežice pa krasijo verzi ljudskega pesnika Jožeta Grgoviča.

Za investicijo, ki jo je izvedlo javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, je občina prispevala dobrih 41 tisoč evrov (z DDV-jem) - prvotno predviden znesek 29.700 evrov se je močno povečal zaradi ureditve pokopališča z opornim zidom ter povečanjem površin zunanje ureditve, kar v projektantskem popisu ni bilo predvideno - prispevek krajanov pa je ravno tolikšen. Kot pove Grgovič, so se odzvali tako z denarjem kot z materialom in delom. Preko 750 prostovoljnih delovnih ur so našteli, izkazali so se tudi obrtniki, zlasti mizarstvo Rangus. »Vse to kaže res močno željo ljudi, da pridemo do primernega poslovilnega objekta,« pravi Grgovič, ki je kot znani ljudski pesnik ob tej priložnosti tudi spesnil posebno pesem. Vsem zaslužnim so se oddolžili z zahvalo.

»To je vzorčen primer, kako se da z malo denarja in veliko volje in sodelovanja narediti investicijo. Upajmo, da bo šlo po tej poti še pri kakem drugem projektu v občini,« je na otvoritvi dejal župan Radko Luzar.

Šentjernejski oktet.

V prihodnosti vaški odbor na starem delu pokopališča načrtuje še sanacijo obzidja - sedanje je staro, se kruši in odpada. Obnovili ga bodo in pokrili z bobrovci.

Otvoritev poslovilne kapele, ki jo je blagoslovil šentjernejski župnik, dekan g. Anton Trpin, je popestrilo ubrano petje Šentjernejskega okteta. Zadovoljni krajani so ob pridobitvi postavili celo mlaj, vse zbrane pa so pogostili z domačimi dobrotami in vinsko kapljico.

Besedilo in foto: L. Markelj

