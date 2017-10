Bo zaradi novega čakalnega pasu res manj tovornjakov in gneče?

Vinica - Na slovenski strani mejnega prehoda Vinica gradijo dodaten čakalni pas, s čimer bodo omogočili varno izvajanje mejnega nadzora po schengenskih standardih in s tem odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone.

Gradnja dodatnega čakalnega pasu na cesti pri mejnem prehodu Vinica obsega vkop v pobočje nad cesto, ureditev vozne podlage in prometne signalizacije ter zavarovanje brežine in postavitev varovalne ograje na vrhu izkopa. Kot so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo, bodo hkrati z omenjeno gradnjo prestavili drog 20-kilovoltnega kablovoda in telekomunikacijski kabel. Dela bodo predvidoma končali do konca leta, so še sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.

Z omenjenim dodatnim čakalnim pasom naj bi rešili tudi problem tovornega prometa pri prehajanju mejnega prehoda Vinica in tamkajšnjega mostu z omejitvijo prevoznosti na 7,5 tone, ki pesti predvsem lokalna belokranjska podjetja.

Naložba bo Direkcijo RS za infrastrukturo stala nekaj manj kot 230.000 evrov.

Kot je konec aprila novinarjem napovedal sekretar ministrstva za notranje zadeve Andrej Špenga, bodo ozko območje mejnega prehoda Vinica prilagodili z dodatnim voznim pasom za težja tovorna vozila, za kar bodo morali odkupiti 200 metrov brežine ob cesti na slovenski strani. Prehajanje meje pa bodo ob preostalem prometu dovolili le tovornim vozilom, težjim od 7,5 tone, v lasti lokalnega prebivalstva.

Preostali tranzitni težji tovorni promet bodo prepovedali oz. preusmerili na druge belokranjske mejne prehode. Omejitev pri prehajanju viniškega mosta, ki naj bi po njegovih podatkih zmogel nositi vsaj 30 ton, pa naj bi zvišali nad 7,5 tone, je še dejal Špenga.

Na črnomaljski občini, kjer se od leta 2008 prizadevajo za sprostitev težjega tovornega prometa preko mejnega prehoda Vinica s slovenske strani, so sicer za podporo pri ureditvi omenjenega vprašanja v začetku marca zbirali podpise belokranjskih podjetnikov. Te so nato kot dodatno utemeljitev svojim zahtevam priložili odgovoru na poziv, ki so ga pred tem, januarja, naslovili pristojnim na vladni ravni.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je takrat pojasnila, da so pristojne vnovič pozvali k sprostitvi prehajanja težjih tovornih vozil preko mejnega prehoda Vinica, kjer območne gospodarstvenike pesti omejitev na težo 7,5 tone pri prečkanju mostu preko Kolpe. Ta namreč velja le za njegovo prečkanje s slovenske strani, medtem ko s hrvaške ni omejitve, je še opozorila županja.

