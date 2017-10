Hribarju tretji mandat na mestu predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije

9.10.2017 | 12:15

Marjan Hribar (na sliki levo) ostaja vodilni na NTZS, zveza pa bo odslej imela tudi podpredsednico. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Marjan Hribar ostaja predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS). Na nedavni volilni skupščini je s tesnim izidom premagal protikandidatko, nekdanjo reprezentantko Biljano Todorović. Hribar, ki so mu zaupali tretji mandat, je prejel 18, dobitnica bronaste kolajne iz ekipnega evropskega prvenstva leta 2005 pa 17 glasov.

Zaradi tesnega volilnega izida sta se pred razglasitvijo rezultatov oba kandidata, Marjan Hribar in Biljana Todorović, dogovorila za kompromisni predlog in sicer, da bo NTZS dobila dva predsednika, dva pravna zastopnika, ki imata enaka pooblastila. Tistega, ki je dobil več glasov, so imenovali za predsednika, drugega pa za podpredsednika.

Naskok na evropski vrh?

Na srečanju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, ki mu je čestitala za bronasto kolajno slovenske moške reprezentance na evropskem prvenstvu v Luksemburgu, je Hribar napovedal tudi kandidaturo za predsednika Evropske namiznoteniške zveze (ETTU).

"Z vrhunskimi rezultati naših igralk in igralcev ter odlično organizacijo številnih mednarodnih namiznoteniških dogodkov raste tudi ugled Slovenije v mednarodnem prostoru. Postali smo zgled, kako se z majhnimi sredstvi in popolno predanostjo lahko doseže veliko. Zato sem se tudi odločil sprejeti izziv in kandidirati za to mesto, saj smo Slovenci že večkrat dokazali, da zmoremo veliko. Vesel sem podpore ministrice in Olimpijskega komiteja Slovenije," je dejal Hribar.

S. G., STA