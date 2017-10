FOTO: Strelec in žrtev včerajšnjega obračuna naj bi se skupaj pripeljala v gozd

9.10.2017 | 12:10

Šentjošt je vas z okoli 30 hišami v KS Stopiče. Najprej smo opazili romantično cerkvico na hribčku, potem pa še novo asfaltno cesto. Izvedeli smo, da so letos tam urejali kanalizacijo in na koncu so preplastili tudi cesto. (Foto: J. A.)

Šentjošt - Kot smo že poročali, je včeraj le nekaj kilometrov iz Novega mesta prišlo do streljanja. Alenka Drenik iz PU Novo mesto je sporočila, da so policisti nekaj pred 17.30 dobili obvestilo, da naj bi v gozdu v bližini kraja Šentjošt prišlo do streljanja, ena oseba naj bi bila poškodovana. Na kraj dogodka so takoj napotili policiste in reševalce. Slednji so poškodovanega 45-letnega moškega odpeljali v bolnišnico in po zadnjih podatkih ni v smrtni nevarnosti.

"Storilec je pred prihodom policistov kraj kaznivega dejanja zapustil. Policisti so ga že čez slabi dve uri prijeli in odpeljali v prostore za pridržanje. Po zaključenem pridržanju bodo 66-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja. Motiv za kaznivo dejanje še ni znan, prve ugotovitve novomeških kriminalistov pa kažejo, da sta se storilec in žrtev poznala, saj naj bi se na kraj dogodka skupaj pripeljala z vozilom 66-letnega moškega," je dodala Drenikova.

EDEN IZ STOPIČ

Danes dopoldne je bilo v Šentjoštu mirno. "Nič ne vem, da bi se včeraj kaj dogajalo pri nas," reče ena od vaščank. Namigne, da se morda vse skupaj sploh ni zgodilo pri njih, ampak na drugem koncu gozda, na Slatniku.

Pri eni od hiš naletimo na zgovornega gospoda, ki je sončen dan izkoristil za delo na prostem. "Včeraj proti večeru je najprej pripeljal rešilec, za njim policijski avto, kmalu pa še dve policijski vozili. Sprva sem mislil, da se je zgodila kakšna nesreča, ko sem zagledal še dva policijska avta, sem pa domneval, da so se nekje tepli," je povedal.

Med domačini je bilo slišati, da naj bi bil moški, ki je streljal, doma iz bližnjih Stopič, tam naj bi kupil parcelo in si postavil hišo, pa da so ga policisti prijeli na cesti nedaleč stran od Šentjošta. Žrtev naj bi bila iz Novega mesta.

"Kdo ve, kaj sta imela med sabo? Samo onadva. Verjetno je šlo za kakšne neporavnane račune ali dolg, " je ugibal eden od sogovornikov.

Ljudi je ta dogodek vznemiril, nihče od tistih, s katerimi smo govorili, pa ne razmišlja o tem, da je ogrožena splošna varnost v njihovi vasi.

Enako je rekel tudi predsednik KS Stopiče Tomaž Slak, ko smo ga spraševali za komentar.

J. A.