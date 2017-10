Poleg gradbincev v mestnem jedru odslej (znova) tudi arheologi

9.10.2017 | 13:30

Novo mesto - V mestnem jedru so se po pripravi gradbišča minuli teden začela začela gradbena dela. Ta teden se izvajalcem gradbenih del pridružujejo tudi arheologi, ki bodo za izhodišče svojega dela uporabili ugotovitve sondiranja, opravljenega spomladi.

Kot so sporočili iz Mestne občine Novo mesto, so na večjem delu Glavnega trga odstranili asfaltni sloj parkirišč in granitne kocke na cestišču. Slednje se bodo delno porabile na drugih projektih, delno pa se bodo prodale prek javne dražbe. Po zagotovilih izvajalca naj bi se predvidoma sredi tega tedna začela tudi strojna dela na Pugljevi ulici.

Izvajalcem gradbenih del se bodo pridružili arheologi, ki bodo za izhodišče svojega dela uporabili ugotovitve sondiranja, opravljenega spomladi. Začeli bodo pred rotovžem.

Odstranitev oziroma menjava dreves do nadaljnjega preložena

Pri tem je Mestna občina Novo mesto kot investitorica na predlog projektantov sprejela odločitev, da se do nadaljnjega odloži po konservatorskem načrtu predvidena menjava štirih koprivovcev, v kolikor ne bo prišlo do novih okoliščin, ki bi zahtevale odstranitev. V tem primeru bodo zamenjana z drevesi, ki so predvidena v konservatorskem načrtu po arhitekturni in likovni rešitvi arhitekta Marjana Mušiča. Tako bodo gasilci danes pod nadzorom strokovnjaka iz območne enote Gozdnega gospodarstva opravili obrezovanje omenjenih dreves, kar naj bi do nadaljnjega zadostilo pogojem dela glede na predviden obseg, so še zapisali v sporočilu za javnost na MO Novo mesto.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7m nazaj Oceni Dirty old town Kocke pa ne na dražbo dajat, bojo še uporabne kajne Aubiks?:) Preglej samo prijavljene komentatorje