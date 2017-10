Kljub prepovedi vožnje vseeno za volanom; nepravilno prevažal otroke

9.10.2017 | 14:25

V petek okoli 19.30 se je na cesti med Brežicami in Bizeljskim zgodila

prometna nesreča. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je voznik

osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad

vozilom in s ceste zapeljal v jarek. 49-letni povzročitelj nesreče je imel

v litru izdihanega zraka 0,94 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni

nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili

sodišče.



Novomeški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči v

Žabji vasi v Novem mestu. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila

zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste

in trčil v ograjo. 31-letnega povzročitelja, ki je kraj nesreče zapustil,

so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili

preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. Zaradi

kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Zasegli več vozil



Novomeški prometniki so v noči na 7. 10. v Novem mestu ustavili voznika

tovornega vozila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili

preizkus. 31-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je

imel v litru izdihanega zraka 1,30 miligrama alkohola. Vozilo so zasegli

in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Med kontrolo prometa v okolici Novega mesta so policisti v petek dopoldne

ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so

ugotovili, da 43-letni kršitelj vozi v času, ko se mu izvršuje ukrep

prepovedi vožnje. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim

predlogom seznanili sodišče.



Nepravilno prevažal otroke

V nedeljo popoldne so črnomaljski policisti pri Lokvah ustavili 21-letnega

voznika osebnega vozila, kateremu so zaradi nepravilnega prevoza otrok v

vozilu prepovedali nadaljnjo vožnjo. A prepovedi ni upošteval, saj so ga kasneje policisti ponovno ustavili. Tokrat so mu avtomobil zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Voznika zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali



V minuli noči so policisti v okolici Trebnjega zaradi suma vožnje pod

vplivom alkohola odredili preizkus alkoholiziranosti 34-letnemu vozniku

osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Kršitelja, ki je imel v litru

izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za

pridržanje in ga bodo privedli v takojšen postopek na pristojno sodišče.



Vlomi in tatvine



V okolici Trebnjega je v petek nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo

in odtujil zlat nakit. Škode je za okoli 4000 evrov.



Na Plešivici je med 1. 10. in 7. 10. neznanec vlomil v objekt društva in

odtujil več steklenic in pločevink z alkoholno pijačo. Škode je za okoli

2500 evrov.



V Gabrju je med vikendom nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil

suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

S. G.