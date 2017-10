Obnovljen most ponos kraja, sledi rekonstrukcija ceste

9.10.2017 | 18:35

Ivančna Gorica, Znojile - Izvedba projekta rekonstrukcija mostu v Znojilah pri Krki je bila nujna zaradi dotrajanosti obstoječega kamnitega prepusta, ki je bil že močno razpokan in posledično je bila njegova nosilnost zelo vprašljiva. Podjetje Mapri d.o.o. iz Ljubljane je delo opravilo korektno in pravočasno, kar je v svojem nagovoru poudaril tudi župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad.

Predstavnik krajanov Franc Koželj je hvaležen občini Ivančna Gorica, da je prisluhnila pobudi in podprla izgradnjo novega mostu. Zahvalil se je tudi lastnikom zemljišč za njihovo razumevanje, da je delo potekalo nemoteno. Zaključil je z upanjem, da bo novi most služil vsaj toliko časa kot stari, ki so ga davni predniki zgradili udarniško.

Po besedah župana Dušana Strnada so domačini veseli nove pridobitve. Po prvih odzivih je vidno, da je bila izgradnja nujno potrebna, kajti brez nove infrastrukture je težko govoriti o razvoju kraja, krajevne skupnosti in občine. Tudi sam je besedo zahvale izrekel krajanom in občinskem svetniku Francu Koželju, ki je dobesedno bdel na gradnjo. Kot je še dodal, bo krška krajevna skupnost že v kratkem deležna nove investicije, saj se bo začela dolgo pričakovana rekonstrukcija ceste med Krko in Gradičkom. »Vse to bo krško dolino naredilo še lepšo. Lahko smo ponosni, da jo imamo in zavezani, da ohranimo te lepote«, je še dodal Strnad.

Zbrane na uradnem odprtju prenovljenega mostu sta nagovorila še predsednik KS Krka Roman Mestnik in predstavnik izvajalskega podjetja Mapri d.o.o. Primož Petrič. Most je blagoslovil novi krški župnik Dejan Pavlin, program pa so obogatili člani krškega kvarteta.

S. G., Fotografije: Gašper Stopar

