Za izobraževanje odraslih na voljo še dobrih 6 mio evrov

10.10.2017 | 11:15

Ljubljana, Novo mesto - Ste zaključili srednješolsko izobraževanje ali opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit? Prijavite se na razpis za povračilo šolnin do največ V. stopnje, na katerem lahko pridobite povrnjenih do 2.500 evrov!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v sklopu programa Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018« objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni (DIR), katerega namen je izboljšanje kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela ter jim omogočiti večjo zaposljivost, mobilnost in osebni razvoj.

Sklad enkrat mesečno odpira prejete vloge. Do sedaj sta potekali dva odpiranji, kjer je sklad 320 prijaviteljem povrnil stroške šolnin, v povprečju dobrih 1.500 evrov na prijavitelja. Do porabe sredstev oz. do zaključka razpisa, 7. 9. 2018, ostaja na razpolago še dobrih šest milijona evrov.

Posamezniki so v največji meri zaprosili za povračilo šolnine za ekonomskega tehnika, predšolsko vzgojo, bolničarja – negovalca, trgovca, logističnega tehnika, gastronomijo in turizem, strojnega tehnika, zdravstveno nego in tehnika varovanja.

Kdo lahko pridobi sofinanciranje, katere obrazce je potrebno izpolniti ter druge informacije o razpisu so na voljo na spletni strani sklada.

Več informacij o razpisu je možno pridobiti tudi na predstavitvah, ki jih izvajajo po različnih krajih v Sloveniji. V kratkem bosta delavnici izvedeni tudi v Kopru in Novem mestu.

S. G.