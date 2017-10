Zbil peško; rešili kragulja

Včeraj ob 8.18 je na Kandijski cesti v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zbil peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano peško oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Voda v šoli

Ob 6.25 je v naselju Prevole, občina Žužemberk, zaradi napake na vodovodni napeljavi voda zalila prostore Osnovne šole Prevole. Gasilci PGD Hinje so zaprli ventil in pobrisali izteklo vodo.

Goreli odpadki

Ob 8.11 so v Šmihelu v Novem mestu goreli odpadki v komunalnem zabojniku. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Razlito olje

Ob 8.11 je bilo na parkirišču v Šmarjeških Toplicah razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so oljni madež posuli z absorbentom in razmastili.

Rešili kragulja

Ob 18.25 so v Ločni v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s pomočjo avtolestve rešili kragulja, ki se je zapletel v veje na drevesu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1.

