Vaščani ličkali skupaj, kot nekoč

10.10.2017 | 08:25

Del ličkarjev pod Dežmanovim kozolcem

Družinska vas - Ker so ljudje vse manj povezani in vsak hiti le po svojih opravkih, si v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice prizadevajo, da bi se vaščani še družili in dobivali. To je bil glavni razlog, da so pri Dežmanovih konec tedna organizirali skupno ličkanje, že peto po vrsti.

Koruza je bila tudi na prikolici.

Prišli so stari in mladi, ki v tej vasi še vedno vedo, kaj je to ličkanje, pa spletanje koruze in obešanje v štante, da se lepo posuši in bo primerna za krmo živine. Med ličkarji omenimo le najstarejšo vaščanko, 88-letno Roziko Žura, ki je še za vsako delo in se verjetno tudi zato še vedno tako dobro drži. Delo krepi, je dajala zgled mladim!

Jože in Marjanca Dežman

Kot pravi gospodinja Marjanca Dežman, je lep odziv vaščanov dokaz, da si vsi želijo prijetnih druženj, no, tokrat je bilo tudi koristno, saj bi sicer sama z možem Jožetom in ostalimi družinski člani lahko ličkala dneve in dneve. Na kup pod več kot stoletnim kozolcem sta namreč zadnji teden napeljala kakih osem prikolic koruze! Nekaj je bil običajne, rumene, nekaj pa prav posebne sorte, rdeče. Slednja je letos še posebej lepo obrodila, čeprav jo sejejo že tri leta, a gotovo se razlogi skrivajo v njivi pri potoku, kar pomeni, da je imela koruza vse leto, tudi v času suše, dosti vlage. Seme za to koruzo so dobili od prijatelja Janeza z Vinjega Vrha. »Ker je z Vinjega vrha vse rdeče, je tudi koruza taka,« se nasmeje Marjanca - seveda, Vinji vrh je znana vinska gorica, kjer mnogi pridelujejo odličen cviček.

Posebna, rdeča koruza

Ob koncu ličkanja so gostitelji okrog štirideset ličkarjev tudi lepo pogostili, in ker so se imeli res lepo, so Dežmanovim zabičali, naj prihodnje leto obvezno spet sejejo koruzo in jeseni povabijo na pomoč. Radi bodo prišli.

Sicer pa se Družinčani družijo tudi čez leto, večkrat pripravijo kak piknik, saj imajo središče vasi s kapelico in nekdanjim vodnjakom lepo urejeno. Že deset let pa se prav vsakega 15. avgusta, za praznik Marijinega vnebovzetja, z avtobusom odpravijo na enodnevni izlet, vsakokrat drugam. Kot pravi Marjanca, je v Sloveniji toliko lepih krajev, ki jih je vredno obiskati, da jim idej še zlepa ne bo zmanjkalo.

Besedilo in foto: L. Markelj

