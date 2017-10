Milice 2: Premiera razprodana. Pa ne v kinu, ampak v športni dvorani

10.10.2017 | 09:10

Sašo Đukić in Franci Kek oz. Franci in Janez sta sinoči zabavala polno dvorano ŠD Marof, pa ne le s filmom Milice 2.

Novo mesto - Po dvajsetih letih so se ustvarjalci priljubljene komedije Milice vrnili na »kraj zločina« in sinoči pred skoraj povsem polno športno dvorano Marof predstavili njegovo nadaljevanje. O nastajanju filma Milice 2, v katerem češko mafijo lovita Franci (oz. Franci 2, saj je Janija Muhiča v tej vlogi zamenjal Sašo Đukić) in Janez (Franci Kek), smo že večkrat poročali, sinoči pa dočakali premiero v domačem mestu.

Za smeh sta glavna igralca, pa tudi scenarista in »deklici za vse« nasploh, poskrbela že pred začetkom filma, prav tako ob koncu, ko sta v svojo družbo povabila vrsto prijateljev in znancev, brez katerih te nizkoproračunske komedije ne bi bilo. O predsedniških namigih, znanih obrazih in razpletu akcijskega lova ne bomo pisali, saj film ta teden štarta svojo pot po kinodvoranah. Domače občinstvo ga je sinoči zelo dobro sprejelo.

M. M.

Komentarji (6)

5h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni Bizgec Zdej pa še naj komedijo Milice 3 nardi kako so mu prjatla odpelal iz rotovža ki je nelegalno posekal drevesa in promet zajeb. v Nm.treba bit v koraku s časom ne neke stare satire skup metat . To bi blo gledano a kaj ko mu je omenjeni frend:) nič od aktualnosti:) Ni jajc.

4h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni Janezek Da takale reč napolni Marof... Dokaz mentalne zaostalosti regije.

3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Dirty old town +++ janezek, se popolnoma strinjam s teboj, dokaz zakaj taki po tem volijo take kot volijo in posledično dokaz zakaj po tem ti isti jokajo in stokajo:) In tako v krogu že 20 let:) Ti izvoljeni pa to dobro vedo zato uspešno iskoriščajo tak mentalni sklop maximalno:) Ni jim težko:):):) Ovce regijske:)

3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Dirty old town franci = McGregy, ista je to falanga.

1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Želva Pa ne morš verjet kašni komentarji. Film je komedija in njegov edini namen je, da nasmeji gledalca in kot tak, mu je uspelo. Svoje politične frustracije pa zlivajte tam, kjer jim je mesto. Film sem si ogledal, plačal za karto in ni mi žal. Nima nekega globjega pomena, ki ga tako iščete, je preprosta komedija, ki nasmeji gledalca in to je to.

12m nazaj Oceni Janezek to kar človeka nasmeji, odkriva njegov mentalni sklop.. in če sta to kek in đukić, je ta mentalni sklop bolj bogi.