Nova podoba strani za boljše komuniciranje in obveščanje

10.10.2017 | 10:00

Novo mesto - Ste kaj kliknili na www.novomesto.si v zadnjih dneh? Če ste, potem ste že opazili spremembo - Mestna občina Novo mesto je namreč te dni zaključila projekt prenove spletne strani občine. V testnem obdobju prosi za razumevanje in opozorila o morebitnem nedelovanju.

Lansko poletje so na MO Novo mesto izvedli javno naročilo za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov občine in kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje Arctur d.o.o., ki je uspešno zadostilo razpisnim pogojem in ponudilo najnižjo ceno za izvedbo in petletno obdobje vzdrževanja. Šlo je za obsežen projekt, ki se ga je občina lotila zaradi zastarelosti in nepreglednosti stare spletne strani, ki po svoji prvotni zasnovi ni več služila namenu informiranosti občanov in ostalih zainteresiranih.

Novost, ki jo predstavlja s prenovo spletne strani je tudi angleška različica spletne strani, ki bo služila vsem tujcem, ki se že sedaj in se bodo tudi v bodoče zanimali za Novo mesto.

Bolj ažurni, pregledni, zanimivi...

Z novo spletno stranjo želi Mestna občina Novo mesto doseči večjo informiranost, predvsem pa informacije pripraviti v obliki ažurnih novic, preko katerih bo, poleg vseh uradnih objav in splošnih podatkov, podajala informacije, pomembne za vsakdan posameznikov. Po objavi prehaja v testno obdobje, v katerem bo skupaj s sodelavci iz podjetja Arctur odpravljala morebitne napake.

Morebitne težave pri uporabi spletne strani je možno sporočiti na e-poštni naslov kabinet@novomesto.si.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so že na prvi strani izpostavljene pomembne stvari, med drugim imajo posebno mesto tudi hipna obvestila, kot so na primer informacije o spremembi prometnih poti, opozoril o izpadu električnega oziroma kanalizacijskega sistema na določenih odsekih in podobno. Zaradi ažurnosti in pomembnosti informacij si na občini želijo, da vsi zainteresirani redno obiskujejo prenovljeno spletno stran in tako prebirajo aktualne novice, ki bi jih utegnile zanimati.

Poziv občanom

Novomeška občina se bo potrudila poiskati in objaviti tudi tiste informacije, za katere odgovorna institucija ni občina, so pa pomembne za občane in druge zainteresirane. Zato pozivajo vse tiste, ki imajo pomembne informacije in želijo doseči širok krog Novomeščanov, da jih posredujejo na kabinet@novomesto.si, kjer bodo v skladu z uredniško politiko objavljene na spletni strani kot novice. Vse aktualne novice bodo, kot tudi do sedaj, deljene na različnih družbenih omrežjih z namenom s posameznimi informacijami doseči čim večji krog tistih, ki bi jim utegnile biti zanimive in uporabne.

Komunikacija s predstavniki občinske uprave

S spletno stranjo je na enostaven način povečana tudi dostopnost do Občinske uprave in do voljenih predstavnikov občanov, občinskih svetnikov. Sedaj lahko vsak občan enostavno, prek kontaktnega obrazca, piše posameznim svetnikom in tudi tako sodeluje v procesu delovanja občine. Prav tako so preko navedenih kontaktov na voljo župan, podžupana, direktorica občinske uprave in sodelavci posameznih uradov.

S.G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj Oceni Dirty old town hahahaha, kaj pa osebno soočanje, 1 na 1 ? kako bo to dostopno vsem občanov? Populizem in samovšečno nabijanje zopet v 3 krasne , vidimo pa tudi dobra koordinacija z lokalnimi mediji.:) Po kakteri liniji že in čemu ? :) Bučke za naivne.Nič se ne bo spremenilo. Forma v ozadju ostaja ISTA. 100%! isti ljudje, isto razmišljanje, oportunistično nabijanje da se zadrži pozicija in nič drugega. Farsa za naivne - pa dobro komunikacijo vsem.:):):) 4h nazaj Oceni Dirty old town Propozno po vsem zavoženem zadnja 3 leta, zdaj bi v predvolilnem času točke nabirali z prizovanjem občanom? Sicer pa volk dlako menja - karakter nikoli.:) Star pregovor.:) 2h nazaj Oceni Ovčka Volk dlako menja, nravi pač nikoli. Preglej samo prijavljene komentatorje