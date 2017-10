Zaključek prisilne poravnave so v Beti proslavili z novo naložbo

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej (Foto: M.B.J., arhiv DL)

Metlika - Podjetje Beti je včeraj poravnalo zadnje obveznosti iz postopka prisilne poravnave, ki je bil pravnomočno potrjen 9. oktobra 2013. V štirih letih je Beti z novimi lastniki in novim vodstvom stabilizirala poslovanje, kar se je poznalo pri pozitivnih rezultatih poslovanja, precej pa so tudi investirali.

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej je pojasnila, da so za posodobitev proizvodnje in ekologijo, torej za nadgradnjo čistilne naprave, prenovo kotlovnice, opremo fizikalnega laboratorija in nove stroje za previjanje preje in barvarno, v štirih letih namenili 1,5 milijona evrov. Tudi zaključek prisilne poravnave so proslavili z naložbo, saj so predali namenu štiri nove barvarske aparate za majhne serije. Pri investiciji je s posojilom pomagal Betin poslovni partner iz Izraela Delta Galil Ind., ki je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci športnega tekstila za številne znane blagovne znamke.

Čeprav so v Beti zadovoljni, da so poravnali obveznosti iz prisilne poravnave, pa podjetje še vedno bremeni visok dolg do slabe banke, ki ga je ustvarila skupina Beti v preteklosti. Ob polletju je bilo v Beti zaposlenih 166 ljudi, število in strukturo zaposlenih pa sproti prilagajajo potrebam in načrtom.

Beti po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru Beti delujeta proizvodnja preje in letos ustanovljeni center za razvoj prej, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili.

