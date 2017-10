Trčil v peško, ki je s hudimi poškodbami pristala v bolnici

10.10.2017 | 14:00

Foto: arhiv DL

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj po 8. uri zjutraj obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 40-letni voznik avtomobila, ki je na parkirnem prostoru ob vožnji vzvratno trčil v 77-letno peško. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijan in brez izpita bežal pred policisti

V minuli noči so brežiške policiste obvestili o nevarni vožnji voznika kombiniranega vozila. Na podlagi opisa so vozilo izsledili in voznika ustavljali, vendar jih ni upošteval. Pri kraju Boršt je s ceste zapeljal na njivo in zapustil vozilo. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Med postopkom so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistrirano in nezavarovano vozilo. Hyundai H100 so mu zasegli, izdali so plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaprosili za azil

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli tri državljane Alžirije, ki so na območju Žuničev nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku so tujce, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, nastanili v azilni dom.

J. A.