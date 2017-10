FOTO: Gasilci iz Višnje Gore in Tešanovcev podpisali listino o prijateljstvu

10.10.2017 | 15:10

Geza Grabar in Miha Slapničar

Predsednika PGD Višnja Gora in PGD Tešanovci, Miha Slapničar in Geza Grabar, z županoma Dušanom Strnadom (Ivančna Gorica) in Alojzom Glavačem (Moravske Toplice)

Predstavniki obeh gasilskih društev z glavnimi "krivci" za prijateljstvo Slavkom, Angelo in Tatjano Dolinar ter Antonom Ošlajem

Višnja Gora - Minulo soboto si bodo gasilci iz PGD Višnja Gora in PGD Tešanovci dobro zapomnili, saj sta predsednika omenjenih društev Miha Slapničar in Geza Grabar v prostorih gasilskega doma Višnja Gora slavnostno podpisala Listino o prijateljstvu.

Odnosi, ki vključujejo pomoč, zavezništvo in spoštovanje, med gasilci obeh gasilskih društev trajajo že lep čas. Začetki segajo v leto 1995, ko sta društvi obeleževali visoke jubileje delovanja. O bližajočih se obletnicah društev je stekla beseda med Slavkom Dolinarjem iz Višnje Gore in Tončkom Ošlajem iz Tešanovcev, saj sta družini v ožjem sorodstvenem razmerju (Dolinarjeva soproga Angela prihaja iz Tešanovcev). Prav na njuno pobudo so predstavniki iz Tešanovcev leta 1995 prišli na jubilej PGD Višnja Gora. Sledilo je povratno povabilo na proslavo 100-letnice PGD Tešanovci, je v sporočilo za javnost zapisal Gašper Stopar iz ivanške občine.

Po nekajletnem mrku med društvoma so se leta 2010 lotili sodelovanje spraviti na višjo raven. To jim je tudi uspelo. Častni predsednik PGD Višnja Gora Jože Gros je povedal, da si v zadnjih letih na snidenjih izmenjujejo izkušnje iz operativnega in preventivnega področja, pa tudi samega vodenja društva. Stiki so v minulih obdobjih že prerasli gasilske okvire, saj se člani redno udeležujejo tradicionalnih prireditev v krajih. Kako so potekale zadnje priprave na podpis listine, pa je zbranim na prireditvi predstavil član pripravljalne ekipe Janez Podržaj.

Predsednika obeh društev sta v nagovorih poudarila pomen prijateljstva in dejala, da društvi obračata nov list v bogatem delovanju obeh organizacij. S podpisom listine dajeta zavezo sedanjim in bodočim rodovom o nadaljnjem skupnem sodelovanju in izmenjavi izkušenj na gasilskih ter drugih področjih. Slednja sta še posebej zahvalila četverici, takratnima predsednikoma društev Jožetu Grosu in Francu Küčanu ter Janezu Podržaju in Majdi Ripič.

Predsednik PGD Višnja Gora je med drugim dejal: "Kot predsednik PGD Višnja Gora se bom zavzemal, da bomo prijateljstvo gradili z deljenjem dobrega, zvestobo, iskrenostjo in zaupanjem. Želim, da drug drugemu želimo dobro in se spodbujamo k boljšemu ravnanju in osebni rasti."

Predsednik PGD iz Tešanovcev je nagovor sklenil z besedami: »Vedno trdim, da se moramo kot gasilsko društvo primerjati z najboljšimi. Že zdavnaj smo spoznali, da ste Višnjani tisti, ki si zaslužite tako pozornost. Zato smo konec lanskega leta kot snubci podali pobudo za podpis trdnejše listine o sodelovanju.«

Na dogodku sta bila tudi župana občin Ivančna Gorica in Moravske Toplice. Moravski župan Alojz Glavač se je vabilu v ivanško občino z veseljem odzval, saj sta z županom Dušanom Strnadom dobra prijatelja, obenem pa oba opravljata tudi funkciji državnih svetnikov. Zbranim gasilcem sta zaželela naj prijateljstvo traja dolgo časa, tako na gasilskih, osebnih kot tudi na področju obeh občin.

Vse dobro prijateljstvu so dodali še predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor, podpredsednik KS Tešanovci Franc Küčan in predstavnik PGD Piran Dušan Košir (to društvo je z višnjegorskim pobrateno že skoraj 40 let).

Kot zanimivost dodajmo, da sta si občini sorodni tudi po tem, da se na Krki snema slovenska nadaljevanka Reka ljubezni, v Moravskih Toplicah pa resničnostni šov Kmetija, je še dodal Stopar.

J. A., foto: G. Stopar

