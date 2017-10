Dober odziv na akcijo “Častim pol litra!”

10.10.2017 | 19:25

Novo mesto - Že drugič letos je vseslovenski projekt, študentska krvodajalska akcija "Častim pol litra" potekala tudi v Novem mestu.

Kot so sporočili iz Območnega združenja Rdečega križa, so veseli, da se je povabilu odzvalo 53 dijakov in študentov novomeških šol. Še posebej gre pohvaliti Fakulteto za zdravstvene vede NM, saj je bilo največ krvodajalcev prav iz njihovih vrst.

Večina je kri darovala prvič, kar nekaj se jih je vključilo v Klub 25, aktivnost mladih krvodajalcev, ki delujejo po načelu »mladi za mlade«.

S. G.

Galerija