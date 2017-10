V prevrnjenem avtu dva malčka; zagorel pepel v drvarnici

11.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 11.01 uri je na lokalni cesti Polica - Spodnje Brezovo, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa, počistili cestišče in nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev. V nesreči sta se lažje poškodovala voznica in triletni otrok, še en triletnik pa je bil nepoškodovan.

Včeraj ob 12.50 uri je zagorel pepel, odložen v drvarnici na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki. Požar je že pred prihodom gasilcev PGD Metlika pogasil lastnik sam, gasilci so samo pregledali kraj požara.

Davi ob 5.32 je na cesti Zbure-Dolnje Laknice, občina Šmarješke Toplice, drevo oviralo promet. Gasilci PGD Zbure so razžagali in odstranili drevo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno, Spodnje Bojsno, Bojsno šola, Slopno, Veseli vrh in Župelevec med 7.30 in 8. uro ter med 13. in 13.30 uro in na območju TP Dramlja in Stara vas Bizeljsko med 7.30 in 13.30 uro.

M. K.