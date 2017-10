Otroke zdaj v šolo in domov vozi manjši avtobus

11.10.2017 | 08:00

Šentjernej - Za šolske otroke vasi Mihovica in Roje ter njihove starše se je letošnje šolsko leto začelo z lepo novico - občina Šentjernej je namreč uvedla manjši avtobus, ki šolarje po novem sedaj vozi v obe vasi. Tako je zagotovljena večja prometna varnost, ki je že vrsto let problem.

Državna cesta, ob kateri so prej otroci čakali na šolski avtobus in iz njega izstopali, je zelo prometna in nevarna.

Do sedaj so namreč otroci teh vasi na šolski avtobus čakali ob državni cesti Dobruška vas - Šentjernej, ki je zelo prometna, obenem pa tudi zelo ozka, še zlasti, če se srečata dva tovornjaka. Teh tu ne manjka, saj se mnogi tovornjakarji prav po tej cesti izognejo plačilu cestnine na avtocesti. Ob cesti ni ne pločnika ne avtobusnih postajališč in šolski avtobus je moral ustavljati dobesedno na cesti. Krajani Mihovice, Roj in Drame ter tudi nekateri svetniki s tega območja so že leta opozarjali na to problematiko. A občina kaj dosti ni mogla storiti, saj nima pristojnosti, ker gre za državno cesto. Sami niso mogli poskrbeti niti za kako talno označbo, da tu ustavlja avtobus, in da bi opozorili ostale voznike.

Čeprav je v bližnji prihodnosti v načrtu obnova in širitev državne ceste, v sklopu katere bodo uredili tudi avtobusno postajališče, pločnik in javna razsvetljava v Drami ter pločnik in postajališča na relaciji Roje - Mihovica, je občina želela nekaj storiti že prej.

Kot je povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, jim je šel na roko izbrani prevoznik šolskih otrok, tako da so ob zaključku lanskega šolskega leta dvakrat poskusno prevozili relacijo skozi Mihovico, Dramo in Roje, in sicer z velikim in malim avtobusom. »Vse zato, da bi v novem šolskem letu povečali varnost otrok pri prihodu v šolo in odhodu domov. Z velikim avtobusom je šlo težko, ob upoštevanju bujne vegetacije ali zimskih razmer pa vožnja v obe vasi sploh ne bi bila mogoča. Uspešneje je bilo z malim avtobusom,« pove Hudoklin.

Tako sedaj šolski avtobus otrokom ne ustavlja več ob regionalni cesti, ampak avtoprevoznik z manjšim avtobusom zavije v obe vasi. Vozni red se časovno ni bistveno spremenil, le pri odhodih iz šole sta dve vožnji. Večji avtobus vozi kot prej, le da ne ustavlja prej kot v Dobravi. »S tem smo zagotovili večjo varnost otrok,« pove Darja Bambič, na občini odgovorna za družbene dejavnosti.

