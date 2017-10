Za uvod v 2. ABA ligo proti Črnogorcem

11.10.2017 | 08:15

Članska ekipa KK Krka na čelu s trenerjem Simonom Petrovom nocoj začenja sezono v drugi diviziji jadranske lige. (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke drevi začenjajo sezono v novoustanovljeni 2. ligi ABA. Ob 19. uri se bodo v športni dvorani Leona Štuklja pomerili z Lovćenom iz Cetinja.

To bo peta uradna tekma teh dveh moštev, vse štiri dosedanje (v sezoni 1998/99 v pokalu Radivoja Korača in v sezoni 2003/04 v ABA ligi) pa so prepričljivo dobili Krkini košarkarji.

„Začenja se zelo zanimiva sezona, v kateri smo zelo pomladili moštvo. Kljub temu se želimo predstaviti v najboljši luči. Nasprotniki so našim gledalcem verjetno manj znani, a so še vedno zelo močni, tako da nas čakajo dobre tekme. Lovčen ima kar nekaj izkušenih igralcev, ki so minula leta igrali v različnih moštvih lige ABA, nekaj pa je tudi zelo dobrih mladih črnogorskih igralcev. Mi smo šele v minulem tednu dokončno sestavili moštvo, a želimo tekmovanje začeti z zmago," pred nocojšnjim obračunom pravi trener Simon Petrov.

Domen Bratož pa dodaja: "Po dveh mesecih priprav končno začenjamo z ligaškimi tekmami. Smo zelo mlado moštvo in pričakujem, da bomo iz tekme v tekmo napredovali. Verjamem, da bodo to prepoznali tudi naši navijači in da nas bo že na prvi tekmi proti izkušenemu Mornarju bodrilo čim več gledalcev. Mi bomo dali vse od sebe, da bi sezono začeli z zmago.“

