Veselo druženje za otroke ob 60. jubileju legendarne pravljice

11.10.2017 | 09:00

Novo mesto - Muca copatarica že 60 let šiva copatke in uči otroke redoljubnosti! Legendarno pravljico Muca copatarica je napisala Ela Peroci, ilustrirala pa Ančka Gošnik Godec. Prvič je izšla daljnega leta 1957 in navdušuje otroke še danes, saj je doslej izšla že v 160.000 izvodih.

Ob njenem okroglem jubileju v Mestni knjigarni Novo mesto danes med 17. in 18. uro pripravljajo druženje z maskoto Muce copatarice. Otroci bodo uživali ob pravljici, zapeli pesmico, ušpičili še kakšno mačjo in se skupaj poveselili.

S. G.