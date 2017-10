Odlični dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto

11.10.2017 | 09:20

Herceg Novi - V Herceg Novem v Črni gori je od 21. do 24. septembra potekalo 6. Mednarodno srečanje gastronomsko-turističnih šol GATUS 2017, ki se ga je udeležilo trinajst srednjih šol, in sicer iz Beograda, Opatije, Banja Luke, Vrnjačke Banje, Leskovca, Herceg Novega, Nikšića, Osijeka, Maribora, Poreča, Radovljice, Bara in Novega mesta. Cilj projekta je poudariti pomen ustvarjalnih vsebin in odlične organiziranosti na področju gostinstva in turizma ter druženje in spoznavanje mladih generacij.

Dijaki z mentorji Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto so s pripravo in prezentacijo inovativnih turističnih in gastronomskih produktov dosegli odlične rezultate in tako predstavili Dolenjsko in Slovenijo v mednarodnem prostoru.

Srebrno priznanje za pripravo nacionalne jedi sta osvojili dijakinji Minka Novak in Nika Planinc pod mentorstvom Marjetke Dolinar, pod njenim mentorstvom pa je srebrno priznanje prejel še Janez Duhanič za pripravo restavracijske sladice. Za postavitev svečanega pogrinjka za poslovno kosilo sta zlato priznanje prejela Mihael Pavčnik in Anže Antolin, ki sta ustvarjala pod mentorstvom Francija Mežiča. Pod njegovim mentorstvom je zlato priznanje prejela tudi Eva Dragič za pripravo barskih pijač - koktajlov.

Dijaki so bili uspešni tudi v kategoriji priprave in predstavitve tridnevnega “Special Interest aranžmaja v vašem kraju”, ki so ga pripravile Ula Gliha, Melisa Kočman in Diana Rojc pod vodstvom mentorice Lee-Marije Colarič-Jakše in s strani strokovne komisije in organizatorjev prejele zlato priznanje. Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je v konkurenci trinajstih šol v skupnih dosežkih prejela bronasto priznanje, na kar so bili dijaki zelo ponosni, saj so s pristopom do dela, strokovnim znanjem, prezentacijami in nastopom pred strokovno komisijo izkazali veliko mero ustvarjalnosti na področju gostinsko-turistične panoge.

Dijakom sta v Herceg Novem čestitala direktor Grma Novo mesto-centra biotehnike in turizma Tone Hrovat in vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Marko Glušič. Direktor Hrovat se je sestal z ravnatelji in direktorji srednjih šol članic projekta GATUS, kjer so se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju med šolami na področju izmenjave dijakov in pedagoških mentorjev ter viziji projekta mednarodnega tekmovanja za prihodnje.

Kot je povedala idejna vodja in koordinatorka GATUS-a Slavica Šterk je namen projekta samoiniciativnost in ustvarjalnost mladih generacij skozi interpretacijo gostinsko-turistične panoge, vzpostavitev socialnih vezi, izmenjava praks, spoznavanje kultur, običajev in navad, druženje ter povezava s prostori bivše Jugoslavije. Dijaki in učitelji Srednje šole za gostinstvo in turizem poudarjajo velik pomen udejstvovanj na projektnih področjih, tekmovalnih vsebinah in predvsem na mednarodnih udeležbah.

Lea-Marija Colarič-Jakše

Galerija