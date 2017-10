Na ETRŠ Brežice obeležili svetovni dan glasbe

11.10.2017 | 09:25

Brežice - Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice smo v torek, 3. oktobra, obeležili svetovni dan glasbe z lepo prireditvijo v šolski avli. Letos je bil za našo šolo ta dan še posebej pomemben, saj smo preizkusili novo glasbeno opremo, mikrofone, ki smo jih po dolgem času in veliki želji končno dobili.

Na prireditvi so se s petjem in muziciranjem predstavili Tamara Blatnik, Tanita Lipar in Blaž Vogrin, v ozadju pa so prireditev podpirali Jan Senica, Andraž Konc, Benjamin Kunst in Laura Cvelbar. Spremno besedo in povezovanje je prevzela Gabi Droždan. Mentorica dijakom je bila profesorica Mira Starc. Moto prireditve je bil, da ni pomembno, kakšno glasbo radi poslušamo, prepevamo ali ustvarjamo, pomembno je, da nas razveseljuje.

Po prireditvi so se predstavili kandidati za predsednika Skupnosti dijakov, in sicer Gabi Droždan, Matija Horvat, Jan Mladkovič, Sara Plevnik in Živa Zajc. Dijaki so jim postavili različna vprašanja. Z odgovori so nas kandidati poskušali prepričati, zakaj bi bili ravno oni primerni za vodenje dijaške skupnosti na šoli. Njihovi odgovori in predlogi so bili zelo konstruktivni in z njimi so dokazali, da imamo na naši šoli izjemne mlade ljudi, ki se želijo vključiti v družbeno delovanje in izboljšati življenje ter bivanje na šoli v vseh ozirih. Profesorji in vodstvo smo se tega zelo razveselili in jim bomo rade volje prisluhnili ter jih povabili k sodelovanju.

Besedilo in fotografije: Metka Galič

