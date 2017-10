Dan odprtih vrat za osnovnošolce

11.10.2017 | 09:40

Novo mesto - Na novomeški Srednji šoli za gostinstvo in turizem smo se po nekaj letih premora odločili, da za osnovnošolce ponovno odpremo vrata šole na sedežu šole v Novem mestu na Ulici talcev 3.

Rdeča nit letošnjega dneva odprtih vrat, ki je potekal od 3. do 5 oktobra, je bila Potujmo. Naši dijaki so s pomočjo mentorjev pokazali znanja in veščine, ki jih morajo obvladati strokovnjaki v gastronomiji in turizmu. Za osnovnošolce smo pripravili naslednje delavnice: V deželi vzhajajočega sonce, Italija – dežela testenin, Sonce v kozarcu, Slovenska peka – kvašeno testo in prazniki, Švica – dežela čokolade in sira. Udeležencem smo predstavili šolo in izobraževalne programe, naši turistični vodniki pa so obiskovalce popeljali po Novem mestu.

Dneva odprtih vrat se je v treh dneh udeležilo devet osnovnih šol, skupaj 168 učencev. Verjamemo, da so obiskovalci začutili naš utrip pouka, življenja in dela na šoli.

Srednja šola za gostinstvo in turizem

