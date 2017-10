Povabili smo sonce v vrtec Plavček

11.10.2017 | 09:45

Kostanjevica na Krki - V času od 2. do 8. oktobra smo v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki obeležili teden otroka. Tokrat je bila rdeča nit tedna otroka »Povabimo sonce v šolo.«

Na omenjeno temo smo v vrtcu izvajali dejavnosti, ki so temeljile na sodelovanju, prijazni besedi in nežnosti. Prisluhnili smo otrokom in njihovim željam. Iz kuhinje je izpod otroških rok zadišalo po dobrotah, ogledali smo si predstavo z ekološko vsebino v izvedbi Maje Kokol. Otroci so slikali na temo »Povabimo sonce v vrtec« in ustvarjali so sončne misli. Obiskali smo Valvasorjevo knjižnico, našli skriti zaklad, pri krosu osvojili medaljo ter si ogledali lutkovno predstavo Sadni prepir.

Plavčkov živ žav je poskrbel za druženje na vrtčevskem igrišču. Otroci, starši, strokovni delavci smo se družili na ustvarjalnih likovnih delavnicah, na katerih so otroci izdelovali polžke iz slanega testa, verižice, lutke, ustvarjali živalske figure. Dišalo je po slastnih palačinkah z jagodno marmelado in domačih lepinjah. Obiskali so nas policisti, kriminalisti, reševalci in gasilci.

Katja Petretič in Kristina Titovšek

