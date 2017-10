Obisk drevesnice

11.10.2017 | 09:50

Leskovec pri Krškem - V sredo, 4. oktobra, smo učenci 1.a ter 1.b iz Osnovne šole Leskovec pri Krškem obiskali podjetji HPG Brežice in Agro Posavje. Ogledali smo si drevesnico, kjer smo našli iglavce in listavce ter umetniško oblikovana okrasna drevesa. Nato smo izvedeli več o tem, kaj pridelujejo, katere stroje uporabljajo pri svojem delu ter na koncu posadili vsak svojo jagodo, katero so otroci lahko odnesli domov.

Podjetjema, ki sta nas gostoljubno sprejela, se zahvaljujemo za krasen obisk. Izvedeli smo veliko novega ter spoznali nova okolja, stroje in sajenje.

Učenci in učiteljice 1.a in 1.b iz OŠ Leskovec pri Krškem

