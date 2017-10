Nova igrala

11.10.2017 | 10:00

Novo mesto - Na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto smo junija dobili nova igrala. Za učence podaljšanega bivanja je ta pridobitev zelo dobrodošla, saj imajo več možnosti za razvijanje telesnih spretnosti. Idejo in pobudo za igrala je dala predstavnica Krajevne skupnosti Šmihel Milena Šinkovc. Učenci in učitelji se zahvaljujemo Krajevni skupnosti Šmihel in Osnovni šoli Šmihel za novo pridobitev.

Helena Murgelj

Galerija