Nasmeh duše - poklon zdravju

11.10.2017 | 10:20

Dr. Cveto Gradišar (na levi) včeraj v Knjižnici Mirana Jarca.

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca je v sodelovanju z novomeško enoto Društva Ozara Slovenija - nacionalnim združenjem za kakovost življenja sinoči v Trdinovi čitalnici gostila zanimivega gosta, Cveta Gradišarja, dr. med., spec. psih., psihiatra in družinskega terapevta, ki je pred kratkim v samozaložbi izdal svojo novo knjigo Nasmeh duše – poklon zdravju.

Cveto Gradišar s svojo novo knjigo

Knjiga je večplastna in govori o štirih področjih osebne in življenjske problematike, oplemenitena pa je tudi z avtorjevimi aforizmi, ki jih Gradišar rad piše. Avtor, ki je Sevničan in živi v Ljubljani, v Novem mestu pa je kot psihiater in družinski terapevt vrsto let deloval v zdravstvenem domu in splošni bolnišnici, meni, da je pisanje o sebi, svojih doživljanjih in razmišljanjih najboljša terapija in spoznavanje samega sebe.

Tega se očitno drži tudi sam, saj v prvem delu knjige iskreno spregovori o sebi, svojem otroštvu, družini in odraščanju, nato se posveti pacientom, njihovi obravnavi in psihiatrični stroki. Loteva se tem, kot so agresija, etika sobivanja, sprava in odpuščanje. Kot pravi v spremni besedi h knjigi kočevski pesnik David Šušel, »avtor predstavi v težišču knjige svoje bogate izkušnje in iskrene zgodbe o ljudeh in prav v tem je najmočnejši. V knjigi se me je bolj dotaknil po človeški plati kot le v strokovnem zapisu. Njegov adut je seveda svojski način pripovedovanja, posebna začimba in njegov osebni podpis pa so avtorski aforizmi in modrosti življenja.«

O avtorju je spregovoril Milan Markelj (v sredini).

Psihiater in družinski terapevt dr. Cveto Gradišar ima za sabo zanimivo življenjsko zgodbo in mnogo neprecenljivih izkušenj iz svojega dela, ki jih rad deli s poslušalci, tudi sinoči v Novem mestu. Pri tem je zelo zanimiv in humoren, miselno pronicljiv in tudi provokativen. Ravno zato daje ljudem misliti.

O Gradišarjevem pisanju nasploh in o posebnostih njegove nove knjige je na predstavitvi spregovoril pesnik in pisatelj Milan Markelj. Opozoril je na njegovo aforistično zelo strnjeno pisanje.

Avtor se je na sinočnji predstavitvi za pomoč pri nastajanju nove knjige lepo zahvalil novomeški pesnici Marjanci Kočevar, ki je prevzela uredniško in lektorsko nalogo. Gradišar, ki je do sedaj izdal že tri knjižna dela - poleg najnovejšega še knjigi Aforizmi in miselni utrinki, ter Sotočja družinskih odnosov: sodobni vodnik skozi družinsko in partnersko življenje, pridno piše naprej in glede na njegovo zagnanost gre kmalu pričakovati spet kaj novega.

Besedilo in foto: L. Markelj

