Povejte svoje predloge ali pripombe

11.10.2017 | 11:05

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo v oktobru in novembru izpeljala javno razgrnitev in obravnavo dveh prostorskih aktov, in sicer sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN Kampus) ter sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici (SD OPPN Na Brezovici).

Vsi zainteresirani lahko pripombe podajo po pošti ali osebno na sedežu Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1) ali osebno na javnih obravnavah, ki bosta potekali v sejni dvorani mestne hiše (Glavni trg 7).

Javni razgrnitvi, v času katerih bo možnost podajanja pripomb, bosta potekali na Seidlovi cesti 1, in sicer za SD OLN Kampus od 9. do vključno 23. oktobra, za SD OPPN na Brezovici pa od 9. oktobra do vključno 7. novembra.

V sejni dvorani mestne hiše (Glavni trg 7) bosta potekali tudi javni obravnavi, na kateri bodo pripravljavci in izdelovalci spremembe in dopolnitve načrtov podrobneje razložili in prisotnim podali dodatna pojasnila. SD OLN Kampus bo predstavljen 16. oktobra ob 15.30, SD OPPN Na Brezovici pa 17. oktobra ob 15.30.

Javni naznanili sta objavljeni na oglasni deski in spletni strani novomeške občine ter na oglasnih deskah in spletnih straneh Krajevnih skupnosti Žabja vas in Otočec.

S. G.

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni Občan Novica in objava OPN po tem ko je že 3 dni načrt razgrnjen ? Kaj spet skrivate ? 54m nazaj Oceni lokalpatriot Uradni list republike Slovenije štev 33.2123. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil, stran 2725. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1996-01-2123?sop=1996-01-2123, tole naj raj razložijo koliko denarja se je steklo v občinsko malho brez dna vsa ta leta zaradi zaračunavanja parkirnine? Kdo je izdal dovoljenje za obratovanje in kasiranje parkirišč ki ne zadostujejo niti OSNOVNIM normativom ? parkirišče pošta in kandijska obratujeta že 3 leta.. Preglej samo prijavljene komentatorje