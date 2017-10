Povabili sonce v Pišece

11.10.2017 | 10:15

Pišece - Teden otroka temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.

Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobra. Osrednja tema je bila »Povabimo sonce v šolo«. Osredotočili smo se na »radovedno« šolo, veselje do novega, odprtega in uporabnega znanja, svetle prihodnosti. Otroci in mladi si želijo inovativnejšega, ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja. Tema se navezuje na temo otroških parlamentov v šol. letu 2016/2017, ki je »Šolstvo in šolski sistem«.

V tednu otroka smo v oddelkih podaljšanega bivanja na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece kljub občasno deževnemu vremenu imeli veliko sonca. V dobro voljo so nas spravili tudi naši gostje, ki jih je bilo kar nekaj. Prvi dan smo namenili igri nogometa. Tokrat sta nas obiskala Marko Zalokar, vratar NK Krško, in Igor Blažinčič iz Bizeljskega, ki trenutno igra v Avstriji. Naši učenci so ju navdušili z znanjem nogometa. Marko pa nas je navdušil s svojimi obrambami, saj je žoga pristala v njegovi mreži le trikrat, ko so učenci streljali »penale«.

V torek smo ustvarjali iz papirja, sončke, seveda, v sredo se učili osnov hip hopa s plesalko Tjašo (Imani), v četrtek se preizkusili v borilnih veščinah (tajski boks), ki sta nam jih demonstrirala Simon in Tilen, v petek pa si ogledali risanke na temo sonca. Naši učenci so ta teden spoznali veliko novih dejavnosti in imeli smo se resnično lepo ter sončno zakorakali novim dogodivščinam naproti.

Učiteljice OPB, Foto: Mirjana Lipej

