Teden otroka v vrtcu Ringa raja

11.10.2017 | 10:20

Novo mesto - Prvi teden v oktobru je že tradicionalno namenjen vsem otrokom sveta. Letošnji slogan tedna otroka je bil: "Povabimo sonce v vrtec". Ko smo vzgojiteljice Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja naše otroke spraševale, na kaj vse jih spominja sonce, so naštevali: poletje, morje, ljubezen in … Naš mali rumeni vrtec.

Tudi pri nas so se ob tej priložnosti odvijali različni zanimivi dogodki. Otroci so vsakodnevno uživali ob igri, se vključevali v različne dejavnosti in pridobivali ročne spretnosti. Zvrstile so se številne zanimive dejavnosti: kuharska delavnica, dan brez igrače (igra z naravnimi materiali), športne igre, glasbene urice in obisk plesnega studia Novo mesto. Vzgojiteljice smo otrokom zaigrale glasbeno pravljico Medved išče pestunjo.

Predviden je bil tudi obisk reševalnega psa, žal pa si je psička Flika poškodovala tačko in nas bo tako obiskala konec oktobra. Vzgojiteljice smo prepričane, da so dnevi v tednu otroka našim cicibanom minili v prijetnem in igrivem vzdušju, sproščeno druženje in zabavo pa želimo tudi našim vrstnikom doma in po svetu.

Strokovne delavke ZDV Ringa raja

