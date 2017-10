Otroci v tednu otroka obiskali PGD Krmelj

11.10.2017 | 10:25

Krmelj - V tednu otroka so se v krmeljskem vrtcu odvijale različne zanimive dejavnosti. Ena od njih je bila obisk PGD Krmelj, kjer so nas gasilci prijazno sprejeli. Predstavili so nam naloge gasilcev, vrste intervencij, pokazali so nam gasilska vozila, gašenje iz hidrantnega omrežja, gasilsko obleko, različne vozle. Poskrbeli so tudi za malico, s katero smo se posladkali.

Vsi smo zelo uživali, najbolj pa nam je bilo všeč gašenje z brentačo, saj smo se prelevili v prave male gasilce. Tudi gasilsko vozilo za prevoz moštva je bilo zelo zanimivo, zato smo z veseljem sedli vanj in ponosno prijeli za volan. Preživeli smo lepo dopoldne z gasilci PGD Krmelj, katerim se najlepše zahvaljujemo, saj so nam na zanimiv način predali veliko novih informacij o gasilstvu.

Anja Luzar, Vrtec pri OŠ Krmelj

