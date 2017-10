V prihodnje bodo tudi v naših krajih delovali večnamenski romski centri

11.10.2017 | 14:40

Ljubljana - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes sklenilo pogodbe z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov.

Državna sekretarka na ministrstvu Martina Vuk je ob tem izrazila visoka pričakovanja ter izpostavila pomembnost sodelovanja med večnamenski romskimi centri ter s centri za socialno delo, ki delujejo v njihovem okolju.

Izbrani prijavitelji so centri za socialno delo Trebnje, Črnomelj in Krško, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Lendava, Razvojni izobraževalni center Novo mesto ter Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti.

Namen aktivnosti, ki jih bodo v letih 2017 - 2021 izvajali v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Za delovanje posameznega centra je v celotnem obdobju izvajanja projekta, ki se zaključi 30. septembra 2021, namenjenih 152.727,26 evra. Kot so še pojasnili na ministrstvu, 80 % namenskih sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa Slovenija.

S. G., STA