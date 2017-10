Kako nenujne primere obravnavajo v UC Brežice?; Teden v znamenju številnih kriminalnih dogodkov

11.10.2017 | 19:15

Prejšnji teden smo poročali o nevzdržnem stanju v Urgentnem centru (UC) Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer že nekaj časa prihaja do zlorab, zato so se, da vzpostavijo red, odločili, da bodo nenujni bolniki storitve morali celo plačevati. V UC Brežice ravno tako beležijo velik obisk, a se za zdaj za tako drastičen ukrep ne bodo odločili. Kako rešujejo težave in tudi, ali se je v novomeški bolnišnici stanje po začetku zaračunavanja nenujnih obiskov kaj spremenilo, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

ZAHTEVE POKLICNIH GASILCEV

Prejšnji teden so slovenski poklicni gasilci, med njimi so bili tudi iz naše regije, pred vlado zahtevali plače, ki bodo primerljive z drugimi skupinami pooblaščenih oseb in ki ne bodo rušile razmerij znotraj gasilstva. Poudarili so, da zahtevajo zgolj pošteno plačilo, s katerim bodo lahko dostojno živeli. Njihov naslednji korak bo stavka. Pogovarjali smo se z njimi, kaj so povedali, boste prebrali v Dolenjcu.

NA DELU NEPRIDIPRAVI

V nedeljo pozno popoldne je v gozdu v bližini Šentjošta, to je le nekaj kilometrov iz Novega mesta, prišlo do streljanja. V dogodku sta bila udeležena dva moška, Trebelski lovci so bili spet tarča tatov, v brežiško zlatarno pa so roparji že drugič vlomili in ukradli zlatnino večje vrednosti.

O vseh teh in še številnih drugih temah podrobneje v tiskanem Dolenjskem listu, edinem neodvisnem časniku v tem delu Slovenije.