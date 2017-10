Pobarvaj svet na svoj način!

11.10.2017 | 12:20

Eliška in Maja sta vsestranski umetnici in veliki prijateljici.

Brežice - V razstavni avli Mladinskega centra Brežice bosta nocoj svoja dela na ogled postavili najstnici, Eliška Škaler, učenka 9. razreda OŠ Cerklje ob Krki, in Maja Tomič, učenka 8. razreda OŠ Brežice.

Prijateljici v umetnosti sta tudi prijateljici v glasbi. Eliška navdušuje pretežno z risbami oseb nežnejšega spola, katere obdajajo stvari in vzorci, ki izražajo njihova čustva, razmišljanja, pogled na svet. Rada ima Rada ima dež in slike Van Gogha. Igra ukulele, poje, bere, ustvarja besedila in melodije, fotografira, igra tudi klavir... Na drugi strani je Maja, ki najraje ustvarjaja z vodenkami in temperami ter uprizarja književne junake, igralce, glasbenike. Je velika oboževalka Harryja Potterja, tenisačica in ustvarjalka na violini.

Njuno razstavo z naslovom Pobarvaj svet na svoj način bodo v avli MC Brežice odprli nocoj ob 19. uri, na ogled pa bo predvidoma do srednine novembra.

S. G.

Galerija