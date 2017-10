Pogorelić drevi v Novem mestu

11.10.2017 | 13:00

Lovro Pogorelić (Foto: Josip Portada)

Novo mesto - V Kulturnem centru Janeza Trdine so se letos po več letih prekinitve znova odločili za glasbeni abonma, ki ga bosta drevi ob 19.30 odprla pianist Lovro Pogorelić in Prešernov nagrajenec violist Aleksander Milošev, ki bosta na tokratnem koncertu zaigrala Sonato za violo in klavir, op. 147 Dimitrija Šostakoviča in Sonata za violino in klavir v A-duru, prirejeno za violo, Césarja Francka.

Kot so zapisali v napovedi koncerta, Lovro Pogorelić velja za enega najbolj nadarjenih hrvaških pianistov. Izredni profesor na zagrebški akademiji za glasbo in prodorni solist z mednarodno kariero se je v zadnjih letih izkazal na uspešnih azijskih turnejah. Japonska kritičarka Kayo Fushhiya je njegovo igranje označila kot »izjemno bogato in raznovrstno, veščine njegovih rok so neizčrpne. Slikovito kot bleščeči kristali in močno kot prah, ki se razprši po zraku«.

Najbolj prestižne koncertne dvorane niso tuje niti violistu Aleksandru Miloševu. Zagrebčan, ki je na povabilo Uroša Lajovica hrvaško prestolnico zamenjal za Ljubljano, je danes vodja sekcije viol v Orkestru Slovenske filharmonije. Kot član Godalnega kvarteta Tartini je leta 2001 prejel nagrado Prešernovega sklada.

I. V.