Kako dolg bo letos jabolčni zavitek?

11.10.2017 | 16:30

Za najdaljši jabolčni zavitek je lani svojega prineslo 105 gospodinj, dolg je bil 88 metrov in 63 centimetrov. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - S sinočnjim predavanjem o okolju primerni in smotrni rabi lesne biomase v energetske namene se je začel letošnji že 17. Praznik topliškega jabolka, osrednja jesenska in ena najbolj prepoznavnih prireditev v občini Dolenjske Toplice. Dogajanje pa je kot ponavadi najbolj pestro v soboto in nedeljo. Prireditelji, topliška občina in društvo podeželskih žena ter Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, znova pripravljajo bogat program.

Tako bodo tradicionalno ocenjevali domače sadne sokove in sadne kise, prikazali predelavo jabolk v jabolčni sok in določanje zrelosti jabolk, razstavili kmečke pridelke ter izdelke iz žit, sadnja in zelenjave ter v ponedeljek pripravili osmo borzo za lokalno oskrbo. Na ogled bo seveda kulinarična razstava jedi iz jabolk, izbirali bodo največje in najdaljše jesenske pridelke, ocenjevali jabolčne zavitke, letos tretjič na državnem nivoju, drugič pa tudi pekli najdaljši topliški jabolčni zavitek, zato vabijo vse občane, da v soboto prispevajo svoj zavitek za rekord.

Tudi letos bo na ogled slastna razstava jedi iz jabolk, ki jo pripravlja Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Željni rekreacije se bodo lahko podali po medeni poti, ki je označena, na njej pa se bodo lahko ustavili na kmetiji Šercelj na Selih in destilarni in čokoladnici Berryshka v Obrhu. Prireditev bo v vsakem vremenu, saj bodo, če bo potrebno, poskrbeli za šotor.

Natančnejši program si lahko ogledate v priponki.

M. Ž.