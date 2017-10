Gorenjca na Dolenjskem gojila konopljo; na mejo s tisoč tableti

11.10.2017 | 13:30

Trebanjski policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in v soboto opravili hišno preiskavo počitniške hiše v okolici Trebnjega. Med preiskavo so ugotovili, da sta dve nadstropji počitniške hiše preurejeni in prirejeni za gojenje prepovedane konoplje. Našli in zasegli so 401 rastlino konoplje, večjo količino posušenih rastlinskih delcev konoplje ter opremo in pripomočke za gojenje rastlin.

44-letnemu in 45-letnemu osumljencu z območja Kranja so odvzeli prostost in ju pridržali. V naslednjih dneh so opravili hišne preiskave tudi na naslovu bivanja osumljencev, kjer so prav tako našli in zasegli manjšo količino konoplje in druge pripomočke. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepvovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Zasegli 1.030 tablet

Na mejni prehod v Slovenski vasi je ponedeljek na vstop v Slovenijo pripeljal 39-letni voznik avtomobila, v vozilu je bila tudi 31-letna potnica. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Pod prestavno ročico so našli skritih 1.030 tablet, ki vsebujejo prepovedano snov, in dve steklenički z metadonom. Prepovedane snovi so zasegli, osumljenca in osumljenko pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Ukradli folijo

Iz skladiščnega prostora prodajalne v Šentrupertu so neznanci v noči na torek odpeljali folijo za baliranje in povzročili za okoli 2.500 evrov škode.

Izginil štedilnik

V Črmošnjicah pri Stopičah je v noči na torek nekdo vlomil v zidanico in odtujil štedilnik na trda goriva.

Skrivali so se v tovornjaki

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti v minuli noči izsledili in prijeli tri državljane Afganistana ter državljana Pakistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so našli skrite v tovornem delu tovornega vozila, ki ga je vozil državljan Srbije. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.

