Najprej priznal, da je ustrelil Sašo, zdaj pa trdi, da je ona iz modrca potegnila pištolo

11.10.2017 | 18:00

Amadej Kovačič je krivdo za poskus uboja najprej priznal, zdaj pa jo je zanikal.

Novo mesto - "Nisem hotel priznati krivde," je bil eden prvih stavkov, ki jih je na novomeškem okrožnem sodišču danes izrekel Amadej Kovačič, obtoženi poskusa uboja svoje partnerke Saše Šarkezi.

Avgusta je na predobravnalnem naroku krivdo priznal, tožilstvo je predlagalo sedem let zapora in takrat je bilo rečeno, da bodo oktobra razpisali narok za izrek kazenske sankcije, na katerem bodo o okoliščinah, v katerih je prišlo do streljanja, zaslišali Kovačiča in Šarkezijevo.

Danes se je vse obrnilo na glavo. Kovačič je pripovedoval, da sta se kritičnega dne s partnerko peljala k njegovemu stricu. "Ko sva se pripeljala v Novo mesto, je Saša rekla, da mi bo nekaj povedala. Parkiral sem avto in povedala mi je, da me je varala z drugim. Pri sebi je imela pištolo, vzela jo je iz modrca in mi jo vrgla. Sploh ne vem, kaj se je zgodilo potem, bil sem v šoku. Zaradi nje sem pustil tri otroke, vse bi dal zanjo," se je razgovoril obtoženi, ki je že od marca v priporu, in poudaril, da res ne ve, kako je prišlo do streljanja. Spomnil se je samo še tega, da je Saša takrat izstopila iz avtomobila.

SENAT: OBTOŽENI KRIVDE VSEBINSKO NE PRIZNA

Sledila je prekinitev, med katero se je petčlanski sodni senat posvetoval. Po kakšnih desetih minutah je predsedujoči sodnik Boštjan Kovič rekel, da je senat ugotovil, da obtoženi Kovačič krivde vsebinsko ne prizna. "Narok se prekine in zaslišanje bomo nadaljevali na glavni obravnavi 3. novembra," je še dodal Kovič in pojasnil, da je priznanje krivde za obtoženca res nepreklicno, a to ne velja za sodišče.

Odvetnik Šarkezijeve Gorazd Fišer je po naroku rekel:

"To je bilo za mene nepričakovano. Takšne situacije, kljub temu da se ukvarjam izključno s kazenskim pravom, nisem še doživel. Namreč, da bi v neko priznanje krivde, ki je po zakonu nepreklicno in ki ga sodišče sprejme, sodišče v nadaljevanju postopka podvomilo in se odločilo, da zadevo reši na obravnavi. Če se je sodišče tako odločilo, bo tako storilo."

ŠARKEZI: TEPEL ME JE, MALTRETIRAL IN PONIŽEVAL

Saša šarkezi in starša z odvetnikom Gorazdom Fišerjem

Na sodišču je bila tudi Saša Šarkezi. Tja je prišla s starši. Poudarila je, da je vse, kar je danes o dogodku kritičnega dne povedal Amadej, navadna laž. Na samo, da ona nikoli ni imela pištole in da ga nikoli ni prevarala, on naj bi bil tisti, ki je imel vedno polno orožja, s katerim naj bi se hvalil okoli. Po njenih besedah je bil do nje nasilen vas čas njunega razmerja, ki je trajalo leto in pol.

"Življenje s tem človekom je bilo kot nočna mora. Tepena sem bila vsak drugi, tretji dan, maltretiral in poniževal me je. Eno leto sva živela v Grosupljem pri mojih starših, šest mesecev sva bila v Novem mestu," je rekla Šarkezijeva in pokazala posledice strelnih ran na telesu. Lahko smo videli eno brazgotino na hrbtu in drugo na trebuhu. Imela je veliko srečo, da sploh še hodi, saj je eden od nabojev le za nekaj centimetrov zgrešil hrbtenico. Na vprašanje, zakaj nasilnega partnerja ni zapustila, je odgovorila, da si tega ni upala storiti, ker ji je ves čas govoril, da bo v tem primeru ustrelil njo in njeno družino.

Saša Šarkezi z mamo Bernardo

Njena mama Bernarda Šarkezi je zgrožena nad tem, da nihče ni ukrepal, še preden je prišlo do streljanja, saj naj bi Saša policiji prijavila Amadeja, ko ji je grozil z orožjem.

"Zdaj vsi živimo v strahu, kaj bo, ko pride na prostost. Povedali so nam, da se v zaporu hvali, da nas bo vse postrelil, ko pride ven. Ne sedem let, kot je predlagal tožilec, najmanj 15 let zapora bi moral dobiti," je še rekla.

Foto in tekst: J. A.

