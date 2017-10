Stanislav Šuklje in njegov Veliki Jože

12.10.2017 | 11:00

Metlika - V tukajšnji Ljudski knjižnici so sinoči pripravili literarni večer, na katerem se je Matjaž Rus pogovarjal s Stanislavom Šukljetom. Beseda je tekla predvsem o Šukljetovi knjigi z naslovom Veliki Jože, v kateri je avtor zapisal več zgodb o Jožetu Gorniku iz Malega Lešča, silaku in dobričini, ki se je rodil leta 1885 in umrl leta 1961.

Kot je dejal Šuklje, ki sedaj živi v Novem mestu, sicer pa se je pred 87 leti rodil v Bušinji vasi nad Metliko, bi Belokranjci lahko imeli Velikega Jožeta za svojega junaka, tako kot imamo Slovenci Martina Krpana in Petra Klepca. »Razlika je le v tem, da sta Krpan in Klepec izmišljena lika, medtem ko je bil Veliki Jože, kot so ga klicali zaradi njegove višine, saj je meril čez dva metra, resnična osebnost,« je dejal Šuklje, ki je kar nekaj časa zbiral zgodbe o Belokranjcu iz njegove soseščine.

Priložnost, da o Velikem Jožetu izide knjiga, pa se je pokazala, ko so v Društvu vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine rekli, da imajo denar in bi lahko izdali kakšno knjigo. Delo je ilustrirala Barbara Kralj, uvodno besedo pa je napisal Tone Jakše.

Literarni večer sta popestrili Simona Konda z diatonično harmoniko in Lidija Baškovič Nemanič, ki je prebrala nekaj odlomkov iz Šukljetove knjige.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Anura Čestitam avtorju. Odlična knjiga. Priporočam jo v branje. Preglej samo prijavljene komentatorje