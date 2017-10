Gorelo v Dobruški vasi; delavec padel z gradbenega odra

12.10.2017 | 07:00

V Dobruški vasi v občini Škocjan je včeraj ob pol treh popoldne gorel lesen bivalni objekt velikosti 3 x 4 metre. Gasilci PGD Dobrava in Škocjan so požar pogasili. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Delavec padel z gradbenega odra

Včeraj ob 10.05 je na Trgu 25. maja v Sodražici delavec padel z gradbenega odra v potok in si poškodoval glavo. Prvo pomoč so mu nudili prisotni na kraju nesreče, reševalci NMP Ribnica pa so ga oskrbeli in odpeljali v ZD Ribnica. Obveščene so bile pristojne službe.

Rešili mačka

Včeraj ob 11.32 so v Kočevarjevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto rešili mačka s strehe.

Okvara na vodovodnem omrežju

Davi ob 5.18 je prišlo na Prežihovi ulici v Brežicah do okvare na vodovodnem omrežju. Do predvidoma 9. ure bo motena dobava pitne vode na Prežihovi in delu Kregarjeve ulice. Okvaro odpravljajo delavci Komunale Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bood 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu STEHANJA VAS;

- od 11.45 do 12.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2 izvod Cizerle, Štaba med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Malo Mraševo izvod Križaj med 8.30 in 11. uro.

M. K.