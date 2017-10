Za začetek je v Novem mestu padel Lovćen

12.10.2017 | 07:30

Povratnik v novomeško vrsto Žiga Fifolt je dosegel 3 točke. (Foto: Drago Perko)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sezono novo ustanovljene druge jadranske lige začeli z zmago z 89:76 (26:17, 51:38, 72:53) nad črnogorsko ekipo Lovćen. Trener Simon Petrov je na igrišče poslal enajst košarkarjev in vsi so dosegli točke, v igro pa ni vstopil le poškodovani Đapa. Najbolj učinkoviti v Krkinem dresu pa so bili Jošilo z 19 , Marineli s 16, Cinac s 13 in Dimec z 12 točkami.

Na peti uradni tekmi Novomeščanov in črnogorskega Lovćena so igralci Krke dobili še peti medsebojni obračun. Prvi četrtino so dobili z devetimi točkami razlike in drugo začeli z delnim izidom 9:2. Drugi del srečanja so gostitelji odprli s 13 točkami naskoka. V 23. minuti je prednost narasla na 19 točk, se nato v štirih minutah stopila na +11, Krka pa je nato pred zadnjimi desetimi minutami znova vodila za 19 točk; ključne akcije v obrambi in napadu domačih sta tedaj opravila Srb Marko Jošilo in Hrvat Paolo Marinelli, ki sta v zadnji minuti tretje četrtine zadela tudi trojki. V 33. minuti je Krka vodila za 23 točk, štiri minute pozneje pa za 15., vendar je bilo tedaj že jasno, da bo zmaga ostala doma.

Krka : Lovćen 89:76 (26:17, 51:38, 72:53)

Krka: Šiška 2, Jarc 2, Škedelj 2, Osolnik 6, Bratož 7, Jošilo 19 , Marineli 16, Cinac 13, Dimec 12, Kovačevič 7, Fifolt 3.

Lovćen: Latković 14, Korać 14, Albijanić 12 itd.

Krka bo v dvorani Leona Štuklja v petek, 13. oktobra, na prvi tekmi domačega prvenstva gostila slovenske prvake, igralce Petrol Olimpije.

I. V.