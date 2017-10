Stopnice pri avtobusni postaji bodo kmalu varne

12.10.2017 | 10:00

Popravljanje res zelo dotrajanega stopnišča se je pričelo. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Fotografija stopnic pri novomeški avtobusni postaji bi si še do nedavnega zaslužila črno piko, od pred nekaj dnevi, ko smo na njih zagledali delavce, je drugače.

Stopnice so bile res že tako zelo dotrajane, mnogi robovi odkrušeni, da so postale nevarne. Še bolj bi bile pozimi, ko bo zapadel sneg, in res bi se lahko kdo hudo poškodoval - nič koliko ljudi gre po njih vsak dan v mesto, v bližnje zdravstvene ustanove, kino, trgovino, v šolo, na sprehod. Zato je bil res že skrajni čas, da se Mestna občina Novo mesto loti obnove.

Dela, ki bodo končana v dveh tednih, izvaja podjetje Trata d.o.o. Na občini obljubljajo, da se bodo v prihodnjem letu lotili še prenove preostalega dela spodnjega platoja, ureditve peronov na zgornjem delu in dokončanje urbane opreme na peronih. Predvsem pa si želijo, da bi bil določen upravnik, ki bi vodil prenovo »poslovne« stavbe AP Novo mesto.

L. Markelj