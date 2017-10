Poplavljena šola prestavila pouk

12.10.2017 | 08:25

Kot pravi ravnatelj Draženko Šolaja je voda zalila pet prostorov, ki jih sedaj intenzivno sušijo. Ponekod je bilo po tleh tudi do dva centimetra vode.

Mesto nesreče. Zgoraj v mansardi je počila majhna cev kotlička in voda je pod polnim pritiskom od sobote popoldan do ponedeljka zjutraj tekla po stenah fasade in skozi strop v spodnje prostore.

Začasno pouk izvajajo tudi v šolski telovadnici.

Prevole - Na Osnovni šoli Prevole so se učenci včeraj znova vrnili v šolske klopi. V soboto je namreč počila cev kotlička v stranišču mansarde in voda je poldrugi dan tekla po stena in skozi strop navzdol v spodnje prostore. Poplavljenih in uničenih je pet prostorov šole, po ocenah ravnatelja Draženka Šolaje je škode za okoli 50.000 evrov.

V ponedeljek je prve delavce šole skoraj šok, ko so vstopili skozi vrata. »Voda je po fasadi tekla navzdol kot iz pipe. V eni izmed učilnic je bilo po tleh tudi dva centimetra vode,« pove Šolaja, ki je v ponedeljek ravno začel z delom kot ravnatelj.

Takoj zjutraj so obvestili starše otrok, da v ponedeljek zaradi poplav v šoli pouk odpade. Nato so o nesreči seznanili še žužemberškega župana, ki si je s sodelavci z občinske uprave kasneje ogledal nesrečo. »Pri tem smo poklicali tudi domače gasilsko društvo Hinje, ki so takoj priskočili na pomoč. Z vodnim sesalcem smo vodo posesali, kolikor smo jo pač lahko,« dodaja ravnatelj. Iz prostovoljnega gasilskega društva Struge so hitro pripeljali še stroje za sušenje, kajti veliko sten je bilo mokrih. V nekaterih učilnicah je vlage še vedno precej, po šoli pa se širi tudi značilen vonj.

Na prevolski osnovni šoli, ki jo obiskuje 56 učencev, so se odločili, da so v torek organizirali izreden športni dan, včeraj pa so učenci znova imeli pouk. Ker so nekatere učilnice uničene, so se znašli tako, da so izkoristili ostale razpoložljive prostore v šoli, tretji in četrti razred pa imata skupaj pouk kar v telovadnici šole.

Škoda je velika, predvsem pa je težava, kako posušiti premočene prostore. »Vlaga je trenutno 55-odstotna, bila pa je celo 85-odstotna,« pravi ravnatelj. Upajo na lepo vreme, da bodo s tem še zmanjšali količino vlage v prostorih. Kot je še dejal ravnatelj, v mesecu decembru načrtujejo dobrodelni koncert, kjer bi zbirali denar za obnovo teh prostorov. Zavedajo se, da bo to precejšen udarec za občino, zato želijo tudi sami pomagati in prispevati svoj delež.

Besedilo in fotografije: R. N.

