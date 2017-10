Na Trebelnem spet okradli lovce

12.10.2017 | 09:10

Lovska koča na Trebelnem

Streha je ostala brez žlebov.

Stanko Muhič, starešina LD Trebelno

Trebelno - Lovska koča na Trebelnem je od sredine prejšnjega tedna brez žlebov na enem delu strehe, saj so jih ukradli tatovi. Zakaj? Najverjetneje zato, ker so bili iz bakra. Iz policijskega poročila smo izvedeli, da je škode za okoli 600 evrov.

Čeprav je lovska koča nekoliko umaknjena iz naselja, lovci dnevno prihajajo k njej, da vidijo, ali je vse v redu, in tako so prejšnji teden ugotovili, da ni žlebov.

»Tokrat so žlebove ukradli na sprednji strani objekta, zadaj so jih hoteli ukrasti že pred nekaj leti, pa smo tatove presenetili in so jih potem pustili na tleh. Takrat smo popisali registrske tablice vozila, s katerim so tatovi prišli, vendar jih policija ni mogla izslediti, ker so imeli ukradene tablice. V tistem primeru so žlebove uničili, zmečkali so jih, tako da smo morali namestiti nove. Seveda nismo izbrali bakrenih,« je pojasnil starešina Lovske družine Trebelno Stanko Muhič in dodal, da so na lovsko kočo bakrene žlebove namestili, ko so jo zgradili. »Veste, takrat jih še niso kradli.«

Lovci s Trebelnega imajo stalne težave s tatovi, obiščejo jih skoraj vsako leto. Pred letom in pol so jim vlomili v kočo in odnesli dve trofeji jelenjadi, jedilni pribor, litoželezne lonce, 25-metrski podaljšek, celo pet litrov ustekleničenega vina. Za nameček so takrat vdrli še v kurilnico in iztočili okoli 800 litrov kurilnega olja. Tedaj so imeli za okoli 4.000 evrov škode.

»Policija v tistem primeru ni našla storilcev, tako kot še nikoli doslej. Priznam, da smo kar malo razočarani zaradi tega,« je še dodal Muhič.

Tekst in foto: J. Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Multikulturna izkušnja Ukradene tablice. Bakreni žlebovi. Zelezo. Kurilno olje. Že vem, to so ziher ljubljančani ! 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni butec&butec Ne bi rekel. To so oni iz parlamenta. Preglej samo prijavljene komentatorje