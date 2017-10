Zasegli ukradenega Land Roverja; odkrili vlomilca

12.10.2017 | 11:25

Kot smo že poročali, se je v Drenovcu pri Leskovcu včeraj zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Kot v današnjem poročilu navajajo na Policijski upravi Novo mesto, so bili nekaj pred 18. uro krški policisti obveščeni, da naj bi se pri delu z vrtnim traktorjem poškodoval moški. 81-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je moški z vrtnim traktorjem kosil po brežini in se z vozilom prevrnil. Ob prevračanju je padel s traktorja, vozilo pa je obstalo na njem. Policisti bodo o nesreči s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Zaseg vozila

Med kontrolo prometa v okolici Novega mesta so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Renault kangoo. Med postopkom so ugotovili, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kanguja so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v poslovne prostore, stanovanjsko hišo in lokal



Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil denar in darilne bone. Škode naj bi bilo za okoli 3000 evrov.

Dopoldne je v Hrastju na območju Šentjerneja neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 6000 evrov.

V minuli noči pa je na Topliški cesti v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in odtujil tobačne izdelke. Škode je za okoli 400 evrov.

Na meji zasegli ukraden avtomobil

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je okoli 21. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Land Rover. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, na katerem so bile predrugačene številke šasije. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil leta 2015 ukraden v Italiji. 46-letnemu državljanu Hrvaške so avtomobil zasegli in z ugotovitvami seznanili Okrožno državno tožilstvo Krško.

Nezakonito prestopil državno mejo

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Obrežju izsledili in prijeli državljana Kosova, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Kočevski policisti odkrili vlomilca

Policisti PP Kočevje so konce julija obravnavali vlom v gostinski lokal v okolici Kočevja, kamor je takrat še neznani storilec vlomil v notranjost in odtujil menjalni denar. V okviru kriminalistične preiskavi, so policisti uspešno raziskali kaznivo dejanje in so zoper 37-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Zunanji oddelek v Kočevju.

